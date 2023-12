Partijen vallen Wilders aan over zijn houding richting Rusland

Volt en D66 hebben PVV-leider Geert Wilders woensdag aangevallen op zijn houding richting Rusland, die volgens de partijen de afgelopen jaren veel te vriendelijk is geweest. Rob Jetten (D66) vindt het niet kunnen dat Wilders zich in 2018 heeft vertoond met een Russisch vriendschapspeldje. Dat is volgens de liberale partijleider respectloos richting de nabestaanden van de MH17-ramp in 2014 en ook gezien het conflict toen in Oost-Oekraïne.