President Guyana wil niet over grens praten met Venezuela

President Irfaan Ali van Guyana wil dat bij zijn ontmoeting met de Venezolaanse president Nicolas Maduro de grens tussen beide landen niet ter discussie staat. De beide presidenten treffen elkaar donderdag op het Caribische eiland Saint Vincent en de Grenadines om over het betwiste gebied Essequibo in Guyana te spreken. Ali deed zijn uitspraak in een brief aan premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent en de Grenadines, gastheer van de ontmoeting.