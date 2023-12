Spanje heeft een nieuw warmterecord voor de maand december: 29,9 graden in de zuidelijke kuststad Malaga. Deze zomerse temperatuur is een halve graad hoger dan het vorige record van 29,4 graden, dat op 10 december dertien jaar geleden werd gemeten in de buurt van het eveneens Zuid-Spaanse Granada, meldt het nationale meteorologische agentschap Aemet.