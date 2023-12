Onder inwoners van Zuid-Limburg bestaat een grote betrokkenheid bij de toekomst van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste van vijf bewonersgesprekken over de toekomst van Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard. Aan de brainstormavond deden 160 mensen mee.