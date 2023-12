De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Mike Johnson nog niet kunnen overtuigen van het leveren van nieuwe steun aan Kyiv in de oorlog tegen Rusland. Zelensky sprak Johnson in Washington, waar hij op bezoek is om alle Republikeinse bezwaren voor de steun weg te nemen.