De politie in Arnhem zoekt naar een grijze auto die in de nacht van zondag op maandag rond de tijd van een schietincident gezien zou zijn op de kruising van de Amerstraat en de Scheldestraat. Een 31-jarige man uit Velp bij Arnhem kwam op die plek in de wijk Presikhaaf door een schotwond om het leven. Er is nog geen verdachte opgepakt, aldus een woordvoerster van de politie.