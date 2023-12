Omgevingsvergunning voor asielhotel Albergen nog niet rond

Het is nog onduidelijk wanneer de gemeenteraad van Tubbergen (Overijssel) een besluit zal nemen over de omgevingsvergunning, die nodig is om een asielhotel te openen in het dorp Albergen. Voorzien was dat daar eind deze maand of begin januari een besluit over zou worden genomen, maar tegen het ontwerp voor de omgevingsvergunning zijn twaalf zienswijzen met daaronder 150 handtekeningen ingediend. Bovendien heeft de raad het college van burgemeester en wethouders opgedragen om nog een aantal voorwaarden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neer te leggen.