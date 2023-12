De Eerste Kamer wil dat er voor 1 februari duidelijkheid is over de spreidingswet asielzoekers. De senaat gaat het wetsvoorstel op 16 januari plenair behandelen en stemt er een week later over. Dat heeft de commissie immigratie en asiel van de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het is nog steeds niet duidelijk of een meerderheid van de Eerste Kamer met het politiek gevoelige wetsvoorstel gaat instemmen.