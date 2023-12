Merendeel vroege miskramen lijkt gevolg van genetische afwijking

Het plaatsen van een matje na een openbuik­operatie voorkomt vaak een littekenbreuk. Dat blijkt uit onderzoek in het Erasmus MC onder leiding van prof. Hans Jeekel. Een littekenbreuk ontstaat door een zwakte in de buikwand en komt relatief vaak voor, vooral bij patiënten met overgewicht. Zo’n 500 patiënten met overgewicht die werden geopereerd vanwege een aneurysma werden acht jaar lang gevolgd. Bij patiënten met een matje had 25 procent na vijf jaar een littekenbreuk, na acht jaar was het 30 procent. In de controlegroep met alleen hechtingen ontwikkelde 53 procent een littekenbreuk. Jeekel stelt dat een matje aanbevolen zou moeten worden bij vrijwel alle soorten openbuikoperaties bij risicogroepen.