De waterstand in de grote rivieren is snel aan het stijgen door de afvoer van smelt- en regenwater uit het stroomgebied van de Rijn in Zwitserland en Duitsland. Rijkswaterstaat verwacht dat de piek maandag wordt bereikt. Het water komt dan ongeveer een halve meter hoger te staan dan tijdens de hoogwaterpiek in november. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen om wateroverlast te voorkomen.