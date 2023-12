De Britse marktautoriteit onderzoekt of Unilever zich milieuvriendelijker voordoet dan het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern daadwerkelijk is. De Competition and Markets Authority (CMA) is bezorgd over marketinguitingen die mogelijk wijzen op ‘greenwashing’, zoals misleiding over het duurzaamheidsgehalte van producten ook wel heet.