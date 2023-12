Het volkslied van Noord-Holland is zo onbekend dat het aan vernieuwing toe is, vindt een meerderheid van Provinciale Staten. Het wordt tijd voor een „eigentijds en aansprekend” volkslied dat Noord-Hollandse bestuurders en volksvertegenwoordigers met trots willen zingen, staat in een maandag aangenomen voorstel van het CDA, mede ingediend door GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS.