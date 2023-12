Het is heel belangrijk dat niet alleen de Europese Unie maandag laat weten het oneens te zijn met het voorstel voor de slottekst zoals die er nu ligt op de klimaattop in Dubai, benadrukt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). „Als alleen Europa zich uitspreekt, hebben we een probleem”, verwacht hij na de publicatie van een concept van de slottekst voor COP28.