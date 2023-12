Het Openbaar Ministerie vindt dat Peshang A. (35), die op 5 september dit jaar in Apeldoorn zijn 28-jarige zus zou hebben gedood, uit eerwraak handelde. Dat zei de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank van Zutphen. De advocaat van de verdachte stelt dat die conclusie „veel te voorbarig” is.