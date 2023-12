Veehouders in het Gelderse Buren en Tiel kunnen van de provincie tijdelijk subsidie krijgen voor het nemen van maatregelen om wolven te weren. In de meeste gevallen gaat het dan om het plaatsen van wolfwerende hekken. Gelderland heeft dat besloten nadat er begin december in Zoelen (gemeente Buren) en Kapel Avezaath (gemeente Tiel) schapen waren aangevallen door vermoedelijk een wolf.