Tijdens de klimaattop in Dubai lag voor het eerst de optie op tafel dat landen met elkaar afspreken fossiele brandstoffen te gaan uitfaseren. Bij een nieuwe versie van de eindtekst die maandag gepubliceerd is, is dat voorstel echter eruit gehaald. Dit is het eerste concept dat officieel van de hand is van de voorzitter, Sultan Al-Jaber uit de Verenigde Arabische Emiraten.