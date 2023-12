Michelin maakt de toekenning van sterren aan Nederlandse restaurants vanaf komend najaar in Maastricht bekend. Ook de twee jaar daarna gebeurt dat in de Limburgse hoofdstad. De editie 2024 van de Michelin Gids wordt op 7 oktober gepresenteerd tijdens de horecavakbeurs BBB in zalencentrum MECC in Maastricht, liet de gemeente Maastricht maandag weten.