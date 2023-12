Hoger beroep over drinkwater voor kinderen van wanbetalers

Het gerechtshof in Den Haag behandelt maandag het hoger beroep in de zaak om toegang tot drinkwater voor kinderen van mensen die hun rekening niet betalen. Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) eisen dat ook die kinderen altijd water uit de eigen kraan kunnen krijgen, omdat dat een fundamenteel recht zou zijn. Bij de rechtbank kregen ze niet hun zin en daarom slepen ze de Nederlandse staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN nu voor het hof.