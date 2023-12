Onder de hoge gasten bij de inauguratie van de nieuwe Argentijnse president Javier Milei is ook de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky. Argentijnse media melden dat de komst van Zelensky door de Oekraïense ambassade in Buenos Aires is bevestigd. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan een Latijns-Amerikaans land sinds de Russische inval in februari 2022. Hij heeft onderweg een tussenlanding gemaakt in Kaapverdië.