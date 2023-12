Iedereen die de komende dagen in de buurt is van de Utrechtse plaats IJsselstein kan hem vanaf zaterdagavond weer zien: de kerstboom in de Gerbrandytoren, de grote zendmast in IJsselstein. Even na 20.00 uur gingen de lampen aan, „op tijd en alles doet het”, zo meldde een woordvoerder van de stichting achter de kerstboom. Het is de 25e keer dat deze kerstboom aan gaat.