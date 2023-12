China wil dat er op de klimaattop in Dubai een akkoord over fossiele brandstoffen komt dat „aanvaardbaar” is voor iedereen. „We willen allemaal samenwerken om een taal te vinden die de juiste richting geeft voor verdere inspanningen, die zoveel mogelijk inclusiviteit weerspiegelt en die ook aanvaardbaar is voor alle partijen”, zei de Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua zaterdag.