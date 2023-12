Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi was niet gewond toen hij eind 2019 door de politie in Dubai op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. Dat hebben de autoriteiten aldaar aan Nederland laten weten. Dat antwoord is saillant, want bij aankomst in Nederland had Taghi zichtbaar verwondingen aan zijn gezicht, het Openbaar Ministerie heeft later ook erkend dat een arts in Nederland letsel had geconstateerd.