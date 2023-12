Mobilisation for the Environment (MOB) vecht samen met Greenpeace Nederland en Milieudefensie de natuurvergunning voor Schiphol aan bij de rechter. De milieuorganisatie kondigde dat eind september al aan, en heeft vrijdag een beroepschrift naar de rechtbank gestuurd. Volgens MOB had de vergunning niet verstrekt mogen worden vanwege „grove inhoudelijke en procedurele gebreken”.