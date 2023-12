Krant: leidinggevenden OpenAI bezorgd over gedrag topman

Een groep leidinggevenden bij OpenAI uitte voor het plotse ontslag van topman Sam Altman zorgen over zijn gedrag. Ze spraken van psychologisch misbruik dat voor chaos en vertragingen zorgde binnen de start-up in kunstmatige intelligentie, schrijft The Washington Post op basis van ingewijden. Altman zou volgens de managers mensen tegen elkaar hebben uitgespeeld op een manier die voor een verziekte werksfeer zorgde, schrijft de krant.