Gemeente: vonnis over asielopvang Uden is zeer teleurstellend

Dat driehonderd asielzoekers voorlopig niet in een hotel in het Brabantse Uden mogen worden opgevangen, is zeer teleurstellend, vindt de gemeente Maashorst. „Met respect voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak, betreuren wij dat de opening moet worden uitgesteld. De druk om asielzoekers humaan op te vangen, is alleen maar toegenomen. Met het uitstel van de opening zoals nu het gevolg lijkt, wordt die druk nog groter”, stelt de gemeente, waar Uden onder valt.