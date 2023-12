De uitvaart van de twee zussen van 12 en 14 jaar uit Hilversum die zaterdag om het leven kwamen bij een ongeluk met een spookrijder op de A1 bij knooppunt Hoevelaken, is volgende week zaterdagmiddag. In een verklaring die vrijdag is verspreid door de organisatie Namens de Familie staat dat de afscheidsdienst op uitnodiging plaatsvindt in Hilversum.