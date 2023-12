Een 12-jarig meisje dat vorig jaar uit Oekraïne was gevlucht, is benoemd tot ‘kinderburgemeester’ in de Limburgse gemeente Beek. Olivia Mishchenko schreef in haar sollicitatie „dat ze van Beek houdt en heel graag wil helpen bij alles wat er in Beek gebeurt”, meldt de echte burgemeester, Christine van Basten-Boddin