De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de innige samenwerking tussen softwareconcern Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI. De Competition and Markets Authority (CMA) gaat na of de belangrijke investeerder en aandeelhouder te veel zeggenschap heeft over het snelgroeiende bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor wordt de mening van verschillende partijen gevraagd.