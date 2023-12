Overijssel wil ov-bedrijf aanpakken om gebruik dieselbussen

De provincie Overijssel overweegt juridische en financiële stappen te nemen tegen het regionale vervoersbedrijf EBS, omdat die voorlopig met dieselbussen in plaats van elektrische bussen gaat rijden. EBS gaat daarmee volgens de provincie in tegen de afspraken die zijn gemaakt in de ov-concessie. De levering van de bestelde elektrische bussen heeft vertraging opgelopen en daarom gaat EBS gebruikmaken van exemplaren die op diesel rijden.