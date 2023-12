XR blokkeert weg in Europoort, protest tegen vervuilende haven

Tientallen activisten van Extinction Rebellion (XR) houden vrijdag een blokkade op meerdere kruispunten van toegangswegen op de Merwedeweg Rotterdam-Europoort. De actievoerders houden er vrachtwagens tegen. Met de blokkade willen de actievoerders de aandacht vestigen op de rol van de Rotterdamse haven in de klimaatcrisis. De politie is aanwezig, maar tot grote problemen leidt de actie in dit industriegebied vooralsnog niet.