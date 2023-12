Websites blijven sapkuren van medische claims voorzien, terwijl dat niet mag, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De sapkuren zouden volgens de beweringen ziekten kunnen genezen of voorkomen, maar dat is nooit bewezen. Uit eigen onderzoek van de NVWA blijkt dat 17 van de 29 onderzochte websites medische claims plaatsen over hun sapkuren. De NVWA heeft maatregelen genomen.