Een bakkerijketen is onmiddellijk stilgelegd omdat het bedrijf zich niet aan hygiëneregels hield. „De hoofdbakkerij is gesloten en als gevolg daarvan ligt er geen brood in de veertien filialen van het bedrijf” laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten. Volgens de toezichthouder waren sommige overtredingen zo ernstig „dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid”.