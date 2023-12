De commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma, roept de Eerste Kamer op de spreidingswet snel aan te nemen, zodat de asielzoekers beter over het land verdeeld kunnen worden en er minder druk komt te liggen op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze noemt de situatie in Ter Apel „mensonterend”.