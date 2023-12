Om de duizenden deelnemers aan Food For LiFe goed aan te sturen, hebben we Malawi in vijf districten opgedeeld. Daarin verbouwen honderden groepen van elk zeven personen maïs. Zelfstandig, zonder financiële steun. Zaden en mest krijgen ze gratis, maar na de oogst moeten ze één zak terugbetalen. Dat is vastgelegd in een contract, ondertekend door de lokale chief.