De uitstoot uit de grachten van methaan, een gas dat het broeikaseffect bevordert, wordt onderschat, aldus microbioloog en promovendus Koen Pelsma van de Radboud Universiteit in Nijmegen. „Er wordt veel naar landbouwwateren gekeken en dat is uiteraard heel belangrijk, maar bijvoorbeeld grachten in de stad worden daarbij een beetje vergeten”, waarschuwt de wetenschapper.