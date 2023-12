Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland stijgt nog maar heel langzaam. Van alle professoren is 27,6 procent vrouw. Vorig jaar ging het om 26,7 procent. Dat betekent dat het aandeel met 0,9 procentpunt is gestegen. Volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is dat de laagste groei in acht jaar tijd.