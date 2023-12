FNV wil dat minister met wetgeving tegen loonkloof komt

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet komen met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, vindt de FNV. De vakbond zegt dit in een reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen. Uit die cijfers komt naar voren dat de loonkloof kleiner is geworden, maar dat mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen.