De Gelderse Provinciale Staten zijn verdeeld over het nieuwe plan voor een ‘World Food Center Experience’, een themapark in Ede over voedsel. De provincie zou nog 13 miljoen euro investeren in het park, maar of een meerderheid van de Statenfracties daarmee instemt, lijkt nog niet zeker. Eind december kunnen de Staten mogelijk zelfs al beslissen om de subsidie in te trekken.