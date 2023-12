Voortgang op de klimaattop: onderhandelaars zitten in loopgraven

Landen liggen na een week op de klimaattop in Dubai nog ver van elkaar af, zeker als het gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dat signaleren onderzoeker Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen van Wageningen University (WUR) en beleidsadviseur Hilde Stroot van Oxfam Novib woensdag. „Na een goed begin van de top is het nu heel ingewikkeld”, zegt Karlsson-Vinkhuyzen. „De partijen lijken in loopgraven te zitten en komen nog niet dichter bij elkaar.”