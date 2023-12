De afgelopen dagen hebben honderden dakloze en thuisloze mensen overnacht in de winterkoudeopvang in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De extra voorziening voor daklozen in de vier grote steden ging op maandag 27 november open omdat de temperatuur in de periode daarna in de buurt van het vriespunt zou komen. De winterkoudeopvang is nog tot en met vrijdagochtend open, laten woordvoerders van de gemeenten weten.