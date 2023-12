Valkenburg krijgt 2,3 miljoen euro voor watersnoodschade

Het Rijk geeft de gemeente Valkenburg aan de Geul 2,3 miljoen euro voor de schade als gevolg van de overstromingen in 2021. Het bedrag is toegekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakte het gemeentebestuur woensdag bekend. Het geld is bedoeld voor de kosten die de gemeente maakte bij het herstel van onder meer gebouwen, wegen, stoepen, parkeerterreinen, bruggen, riolering en groenvoorzieningen.