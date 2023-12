OM: onbekend hoe DNA op wapen schietpartijen Rotterdam belandde

Het is nog onduidelijk hoe het DNA van de tweede aangehouden verdachte in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen in Rotterdam op een van de wapens is terechtgekomen. Het OM denkt niet dat de maandag aangehouden 21-jarige verdachte uit Den Haag rechtstreeks betrokken was bij de schietpartijen die eind september drie levens eisten. „Maar omdat het DNA van deze persoon is gevonden op het wapen, hopen we meer te weten te komen over de herkomst ervan”, zegt een woordvoerder.