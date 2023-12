De nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer zijn bij de eerste planningsvergadering van het parlement meteen zichtbaar geworden. Zeven debatten over de zorg die de PVV aanvroeg, kregen stuk voor stuk een meerderheid. In de oude Kamer werden door PVV-Kamerlid Fleur Agema aangevraagde debatten meestal niet gesteund.