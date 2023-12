Een 39-jarige man uit Zwanenburg is aangehouden nadat vorige week woensdag in het IJ in Amsterdam het lichaam van een overleden vrouw werd aangetroffen. Het eerste onderzoek naar de dood van de vrouw wees uit dat de 33-jarige vrouw uit Amsterdam hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven kwam. Hij werd zaterdag opgepakt, meldt de politie woensdag.