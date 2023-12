De deadline is weliswaar pas over een kleine tien maanden, maar de provincie Zuid-Holland zegt nu al dat het niet gaat lukken om de definitieve versie van het PPLG op tijd af te hebben. Die boodschap heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief gegeven aan de Rijksoverheid. Volgens Zuid-Holland verlangt het Rijk te veel van de provincies en geeft het daar weinig zekerheid en financiële middelen voor terug.