De familie van de twee meisjes die zaterdag om het leven kwamen bij een ongeluk met een spookrijder op de A1 is „volledig uit het lood geslagen”. Dat zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie. „Het behoeft geen betoog dat er simpelweg geen woorden zijn te vinden om ons verdriet te beschrijven.”