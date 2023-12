Dat scholieren steeds meer moeite hebben met lezen, was al wel bekend, maar het tempo waarin de vaardigheden van de kinderen achteruitgaan is „heftiger dan verwacht”. Dat zegt de Stichting Lezen en Schrijven. Die wil dat het onderwijs meer doet om de basisvaardigheden van kinderen te verbeteren. „Alleen dan worden jongeren voorbereid om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.”