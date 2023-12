Visabeleid aangescherpt na ongewenste komst Taliban-functionaris

Nederland had achteraf geen visum moeten verstrekken aan de Talib die vorige maand in Nederland aanwezig was op een WHO-conferentie, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief na vragen van BBB. De man was uitgenodigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wat als ondersteuning geldt voor de toekenning van de visumaanvraag. De Talib stond daarnaast niet op een sanctielijst en staat ook niet op een andere signaleringslijst, waardoor er geen aanleiding was om hem een visum te weigeren. Het demissionaire kabinet vindt het echter „hoogst onwenselijk” dat deze man aan de conferentie kon deelnemen.