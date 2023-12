Het winkelend publiek in Nederland rekende in de week voor pakjesavond vaker af dan een jaar eerder, zowel in de winkels als online. Zaterdag was in winkels de drukste dag, zegt Betaalvereniging Nederland. Naar schatting rekenden mensen die dag ruim 20 miljoen keer iets aan de kassa in de winkel af voor een totaalbedrag van 579 miljoen euro, aldus de organisatie.