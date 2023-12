De Britse minister van Binnenlandse Zaken James Cleverly zal dinsdag in Rwanda een nieuw verdrag met dat Afrikaanse land tekenen over de deportatie van illegale immigranten, meldt het Britse persbureau PA. Het Verenigd Koninkrijk is al enige tijd van plan om bootvluchtelingen die illegaal het land binnenkomen naar Rwanda te sturen. Dat plan moet een afschrikwekkende werking hebben op potentiële nieuwe migranten.